Schulfrei in Niedersachsen: In diesen Landkreisen fällt Unterricht aus Von Lorena Dreusicke | 18.12.2022, 20:17 Uhr

Gefrierender Regen wird in Niedersachsen für spiegelglatte Straßen sorgen. Mehrere Landkreise in Niedersachsen lassen daher am Montag vorsorglich die Schule ausfallen.