Kriminalität Schüsse aus Schreckschusswaffe in Hannover: Festnahmen Von dpa | 14.04.2023, 07:34 Uhr

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Hauptbahnhof Hannover am Donnerstagabend Schüsse abgegeben. Es habe sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Verletzt wurde niemand. Der Anlass der Schüsse war zunächst unklar, die Polizei sprach von „jugendlichem Leichtsinn“. Die Jugendlichen flüchteten, drei Verdächtige im Alter von 15, 16 und 18 Jahren wurden allerdings festgenommen. Ermittelt wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.