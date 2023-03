Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Osnabrück Schüsse auf 16-Jährigen: Tatverdächtiger ist Sportschütze Von dpa | 01.03.2023, 18:20 Uhr

Der 81-Jährige, der in Bramsche bei Osnabrück Schüsse auf einen 16-Jährigen abgeben haben soll, ist Sportschütze. Die Tatwaffe sei zudem eine „typische Sportschützenwaffe“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Es handele sich um eine Kleinkaliberpistole. Der Italiener soll am Dienstagmorgen auf seinen 16-jährigen Nachbarn vor dem gemeinsamen Wohnhaus geschossen haben, das gegenüber einer Grundschule liegt. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Anschließend soll der 81-Jährige auf sich selbst geschossen haben. Am Mittwoch schwebte er nicht mehr in Lebensgefahr. Der Zustand des Jugendlichen sei dagegen weiter kritisch.