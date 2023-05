Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Hannover Schüsse an Haltestelle: Anklage gegen Verdächtigen Von dpa | 23.05.2023, 17:21 Uhr

Nach dem tödlichen Schuss auf einen 34-Jährigen an einer Stadtbahnhaltestelle hat die Staatsanwaltschaft Hannover die Anklageschrift gegen den mutmaßlichen Schützen fertiggestellt. Das sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde am Dienstag. Dem 22-Jährigen werden Totschlag und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Der junge Mann steht unter Verdacht, am 28. Februar im Stadtteil Döhren mindestens zwei Mal auf den 34-Jährigen geschossen zu haben. Ein Schuss traf das Opfer in den Bauch, der Mann starb kurz nach der Tat. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.