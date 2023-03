Schule Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Schülerrat fordert kostenlose Tampons an Schulen Von dpa | 23.03.2023, 13:45 Uhr

An allen Schulen in Niedersachsen sollen künftig kostenlose Menstruationsartikel ausliegen - das fordert der Landesschülerrat. Die stellvertretende Vorsitzende, Louisa Basner, sagte am Donnerstag, ein solcher Schritt sei „längst überfällig“. Kostenlose Menstruationsartikel könnten dabei helfen, die Periode zu enttabuisieren und ein gleichberechtigtes Schulumfeld zu schaffen. Bezahlen solle die Tampons und Binden das Land. Bisher hängt es dem Schülerrat zufolge vom Schulträger ab, ob an den Schulen Menstruationsartikel zur Verfügung stehen oder nicht.