Bildung Schüler wollen im Unterricht aktuelle Themen behandeln Von dpa | 15.12.2022, 10:24 Uhr

Der Ukraine-Krieg und die Energiekrise sollen nach Ansicht von Niedersachsens Schülerinnen und Schülern zum Unterrichtsthema werden. „Während der Unterrichtszeit muss in einem angemessenen Rahmen Aufklärungsarbeit betrieben werden“, sagte der Vorsitzende des Landesschülerrats, Malte Kern, am Donnerstag. „Wir müssen offen über unsere Ängste und Sorgen sprechen können.“ Dabei müsse die Energiekrise in Verbindung mit dem russischen Angriffskrieg betrachtet werden, und „Fake News“ dürften keinen Platz in den Köpfen der Schülerschaft finden.