Zahlreiche Polizeikräfte waren am Donnerstagmittag an der Schule im Einsatz. Die Polizei appellierte an Anwohner der Oberschule am Sonnenhügel, in ihren Wohnungen zu bleiben. Den Grund des Einsatzes teilte die Polizei zunächst nicht mit. Für Eltern wurde in der Nähe der Schule eine Anlaufstelle eingerichtet und eine Rufnummer eingerichtet.