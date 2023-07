Kirche Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Vechta Schrumpfende katholische Kirche gibt sich neue Strukturen Von dpa | 05.07.2023, 14:13 Uhr

Die katholische Kirche im Oldenburger Land stellt sich strukturell auf sinkende Mitgliederzahlen und weniger Priester ein. Künftig sollen in sechs Regionen Pastorale Räume gegründet werden, denen die bislang noch selbstständigen Pfarreien zugeordnet werden sollen, sagte Weihbischof und Offizial Wilfried Theising am Mittwoch in Vechta. Diese sollen von Kirchengemeindeverbandsvertretungen geleitet werden, die zum 1. Januar 2024 gegründet werden. Sie sollen gemeinsame Aufgaben wahrnehmen, etwa den Betrieb von Kindertagesstätten.