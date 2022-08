Bundeskanzler Scholz Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Wahlkampfauftakt Scholz: Wohngeld soll zum Jahreswechsel ausgeweitet werden Von dpa | 26.08.2022, 19:56 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz hat angesichts der Energiekrise angekündigt, den Kreis der Wohngeld-Empfänger zum neuen Jahr auszuweiten. „Aber wir finden, das müssen viel mehr Leute kriegen, und da muss auch eine Heizkostenkomponente rein. Und wir machen eine solche Reform zum Anfang des nächsten Jahres“, sagte der SPD-Politiker am Freitagabend beim Wahlkampfauftakt seiner Partei im niedersächsischen Cuxhaven. In Niedersachsen wird der Landtag am 9. Oktober neu gewählt.