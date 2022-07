Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa FOTO: Bernd von Jutrczenka up-down up-down Bundeskanzler Scholz: VW hat besondere Aufgabe, um Abhängigkeit zu senken Von dpa | 07.07.2022, 17:06 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht das neue Batteriezellwerk des VW-Konzerns in Salzgitter als wichtigen Schritt auf dem Weg, die Abhängigkeit von Lieferanten zentraler Technologien aus anderen Weltregionen zu verringern. Früher hätten viele gedacht, die Kernstücke von E-Auto-Akkus ausschließlich in Asien bestellen zu können, sagte er am Donnerstag zum Baustart der Fabrik in Niedersachsen. „Heute wissen wir das besser.“ Gerissene Lieferketten durch Corona-Krise und Ukraine-Krieg machten klar: „Die Abhängigkeit bedeutet auf manchen strategischen Feldern ein großes Risiko. Deswegen kommt Ihnen in Salzgitter eine besondere Aufgabe zu.“