Bürgergespräch mit Bundeskanzler Scholz Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Nahverkehr Scholz rechnet mit Einigung auf 49-Euro-Ticket am Mittwoch Von dpa | 01.11.2022, 22:26 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz geht von einer Einigung auf das 49-Euro-Ticket für den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr am Mittwoch aus. Man habe sich mit den Ländern schon fast auf ein solches „Deutschlandticket“ verständigt, sagte der SPD-Politiker am Dienstag bei einem Bürgerdialog im niedersächsischen Gifhorn. „Morgen ist der Tag, an dem es dann endgültig gelingen soll.“