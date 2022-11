Bürgergespräch mit Bundeskanzler Scholz Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Bürderdialog Scholz geht von weiteren Anklagen im Cum-Ex-Skandal aus Von dpa | 01.11.2022, 21:34 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz geht von weiteren Anklagen im Cum-Ex-Skandal in den nächsten Jahren aus. „Cum-Ex ist dann vorbei, wenn wir sie alle vor Gericht gestellt und unser Geld wiedergeholt haben“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag bei einem Bürgerdialog im niedersächsischen Gifhorn. „Wir wollen alles wieder haben, was Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gestohlen wurde. Solange das nicht erledigt ist, werde ich das Thema auch nicht vergessen.“