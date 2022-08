Kabinettsitzung FOTO: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Bundeskanzler Scholz eröffnet SPD-Wahlkampf in Niedersachsen Von dpa | 25.08.2022, 17:41 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz kommt am Freitag (18 Uhr) zum Wahlkampfauftakt der niedersächsischen SPD nach Cuxhaven. Ministerpräsident Stephan Weil strebt bei der Landtagswahl am 9. Oktober eine dritte Amtszeit an und gilt als Favorit. In den jüngsten Umfragen lag die SPD bei 30 Prozent und damit knapp vor der CDU um Herausforderer Bernd Althusmann mit 27 Prozent sowie den Grünen mit 22 Prozent. Die Wunschkoalition der SPD ist eine Neuauflage von Rot-Grün, wie bereits in Weils erster Amtszeit von 2013 bis 2017. Eine Fortsetzung der großen Koalition aus SPD und CDU gilt als ausgeschlossen.