Scholz: Deutschland-Tempo bei LNG-Terminal soll Vorbild sein Von dpa | 17.12.2022, 12:55 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei der Eröffnung des ersten deutschen Importterminals für Flüssigerdgas (LNG) die Geschwindigkeit bei dem Bau gelobt. „Das ist jetzt das neue Deutschland-Tempo, mit dem wir Infrastruktur voranbringen und es soll Vorbild sein, nicht nur für diese Anlage, sondern noch für viele, viele andere“, sagte Scholz am Samstag auf einem Schiff vor dem Terminal in Wilhelmshaven. „Insofern ist es ein guter Tag für unser Land, ein gutes Zeichen auch an die ganze Welt, dass die deutsche Volkswirtschaft in der Lage sein wird, weiter wirtschaftlich stark zu sein, zu produzieren und mit dieser Herausforderung umzugehen.“