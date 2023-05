Bundeskanzler Scholz Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Bundeskanzler Scholz betont Bedeutung der Häfen Von dpa | 12.05.2023, 14:37 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei einem Besuch im Seehafen Brake an der Unterweser die Bedeutung der Häfen für Deutschland betont. „Deutschland ist eine der größten Exportnationen der Welt, und da gehören unsere Häfen mit dazu“, sagte der Kanzler bei der Besichtigung der Kaianlagen des Umschlagunternehmens J. Müller in Brake an der Unterweser. Die Seehäfen seien auch wichtig für die Versorgungssicherheit Deutschlands.