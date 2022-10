Stephan Weil und Julia Willie Hamburg Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Koalitionsverhandlungen Schnelle Regierungsbildung: SPD und Grüne bekräftigen Willen Von dpa | 26.10.2022, 11:23 Uhr

Niedersachsens SPD und Grüne haben zu Beginn ihrer Koalitionsverhandlungen bekräftigt, dass sie möglichst schnell eine neue Landesregierung bilden wollen. „Wir haben uns vorgenommen, dass wir in einer Woche um diese Zeit das Ergebnis unserer Verhandlungen präsentieren wollen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch in Hannover.