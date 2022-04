Schnee in Niedersachsen FOTO: Julian Stratenschulte Wetter Schneefälle in Niedersachsen lassen nach Von dpa | 01.04.2022, 08:22 Uhr | Update vor 34 Min.

Nach Schneefällen in Teilen Niedersachsens in der Nacht zum Freitag erwarten Meteorologen im Laufe des Tages nur noch einzelne Schneeschauer. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ziehen sie in Richtung Süden ab, am Nachmittag soll es demnach nur vereinzelt schneien. Auch im Norden des Landes sind noch vereinzelt Schneeschauer möglich, im Harz werden bis in die Nacht zum Samstag bis zu zehn Zentimeter Neuschnee erwartet. „Das wäre es dann fürs erste gewesen“, sagte ein Meteorologe am Morgen. Die kommenden Nächte werden frostig, vor allem die Nacht zum Sonntag mit minus 2 bis minus 7 Grad.