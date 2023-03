Wetter in Niedersachsen Foto: Matthias Bein/dpa/Archivbild up-down up-down Freizeit Schnee lockt Wintersportler in den Harz: Plusgrade möglich Von dpa | 09.03.2023, 11:53 Uhr

Neuschnee und Temperaturen um Null Grad haben noch einmal Wintersportler in den Harz gelockt. In den drei großen Skigebieten in St. Andreasberg und Braunlage liefen einige Lifte, wie die Betreiber mitteilten. Zudem waren auch einige Langlaufloipen präpariert.