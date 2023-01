Winter im Harz Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Tourismus Schnee lockt Besucher in den Harz: Zum Rodeln und Skifahren Von dpa | 31.01.2023, 15:26 Uhr

Der Schnee hat am Dienstag noch einmal viele Besucher in den Harz gelockt. Am letzten Tag der Zeugnisferien in Niedersachsen liefen in allen größeren Ski- und Rodelgebieten die Lifte. „Wir sind höchstzufrieden“, sagte ein Sprecher des Skigebietes am Wurmberg. Auf den Pisten auf Niedersachsens höchstem Berg an der Grenze zu Sachsen-Anhalt lagen bis zu 45 Zentimeter Schnee, hieß es.