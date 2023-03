Wer sich auf Sonnenstrahlen und warme Temperaturen gefreut hat, wird zum Wochenende noch einmal enttäuscht. Foto: dpa/Jonas Walzberg up-down up-down Noch kein Frühlingswetter Schnee in Niedersachsen – das Wetter am Wochenende wird winterlich Von Anneke Rietkerken | 02.03.2023, 19:06 Uhr

Der meteorologische Frühlingsanfang zeigt sich laut dem Deutschen Wetterdienst zumindest am kommenden Wochenende noch nicht in den Wetteraussichten. Stattdessen soll es in Niedersachsen Schnee und Regen geben. Das Wetter im Detail.