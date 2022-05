ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Braunschweig Schmuckdiebe verursachen schweren Unfall Von dpa | 30.05.2022, 17:27 Uhr

Schmuckdiebe haben auf ihrer Flucht durch Braunschweig einen schweren Unfall mit mehreren Autos verursacht. Die drei Männer konnten danach zu Fuß fliehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde nach Angaben der Beamten niemand. Die Bande hatte in der Nacht zum Sonntag die Schaufensterscheibe eines Schmuckladens in der Innenstadt eingeschlagen.