Schlussakkord bei „Jugend musiziert"

Nach acht Tagen und 1500 Wertungsspielen im Präsenzformat hat die Jury des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ ein positives Fazit gezogen. Das musikalische Niveau sei enorm hoch gewesen, sagte der Jury-Vorsitzende Ulrich Rademacher am Donnerstag zum Abschluss des Wettbewerbs, an dem in Oldenburg seit dem 2. Juni 2300 Kinder und Jugendliche teilgenommen haben.