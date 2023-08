Wichtig für die Umwelt Studie enthüllt: Warum die niedersächsischen Moore immer kleiner werden Von dpa | 22.08.2023, 13:03 Uhr | Update vor 36 Min. Bissendorfer Moor Foto: picture alliance / dpa/Archivbild up-down up-down

Nirgends in Deutschland gibt es so viele Moore wie in Niedersachsen. Doch der Verlust von Moorflächen ist hierzulande wohl schlimmer als befürchtet. Ein Projekt in der Nähe von Hannover gibt Hoffnung.