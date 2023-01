Melanie Leonhard Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Umwelt Schlickproblem: Leonhard hofft auf schnelle Einigung Von dpa | 25.01.2023, 10:09 Uhr

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard hofft auf eine gemeinsame und möglichst rasche Lösung des Schlickproblems in der Elbe. Anfang Februar stehe ein Treffen mit dem Bund an. Dann werde wahrscheinlich schon zum Frühsommer klar sein, wie der Bund seine Schlickbaggerungen und Verklappungen plane, sagte die SPD-Politikerin am Dienstagabend auf einer Veranstaltung des Clubs der Hamburger Wirtschaftsjournalisten. Da Schleswig-Holstein parallel dazu den Antrag auf Verklappung des Elbschlicks am Seezeichen E3 nahe Helgoland bearbeite, sollte man dann im Spätsommer einen Überblick haben, „in welche dieser Möglichkeiten es sinnvoll ist, viel Kraft zu investieren“, sagte Leonhard.