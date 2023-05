Unwetter in Zeven Foto: Christian Butt/-/dpa up-down up-down Unwetter Schlechtwetterfront zieht über Niedersachsen hinweg Von dpa | 22.05.2023, 19:58 Uhr

Eine Unwetterfront mit Gewittern und Starkregen ist am Montagnachmittag vom Westen nach Osten über Niedersachsen und Bremen hinweggezogen. Dabei trafen die Gewitter einzelne Orte - in anderen Gebieten blieb es überwiegend trocken. Meldungen über den Einsatz von Feuerwehr oder Polizei gab es zunächst nicht. Starkregen wurde beispielsweise in der Stadt Zeven im Landkreis Rotenburg verzeichnet.