Hannover Schlangen zum Osterferienstart am Flughafen

Urlauber müssen sich zum Start in die Osterferien am Flughafen Hannover in Geduld üben. Vor der Sicherheitskontrolle kommt es teils zu langen Schlangen. Aber die Reisenden können helfen, Wartezeit zu verringern.