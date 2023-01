Schlagerduo Judith und Mel Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Musikbranche Schlagerkollegen helfen Judith und Mel nach Garagenbrand Von dpa | 03.01.2023, 15:48 Uhr

Das Schlagerduo Judith und Mel („Die goldenen Jahre“) erfährt nach einem Brand in seiner Garage in Oldenburg zu Neujahr viel Solidarität von Kollegen. „Wir haben die tollsten Kollegen in der Branche“, sagte Judith (70) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Chris Andrews, die Wildecker Herzbuben und andere hätten ihnen Unterkunft angeboten, solange ihr Haus wegen Ruß und Rauch unbewohnbar sei.