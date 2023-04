Cyberkriminalität Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Hauptverdächtige in Haft Schlag gegen Anlagebetrug in Millionenhöhe Von dpa | 13.04.2023, 11:08 Uhr

Nach jahrelangen Ermittlungen zu millionenschwerem Online-Anlagebetrug hat ein internationales Fahnderteam fünf Hauptverdächtige festgenommen. Zugriffe seien in Rumänien und Bulgarien erfolgt, sagte Mario Krause vom Fachkommissariat Cybercrime der Polizei Braunschweig am Donnerstag. Die Männer befinden sich ihm zufolge seit Ende März in Untersuchungshaft.