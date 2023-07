Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Braunschweig Schlägerei nach Diebstahl: Mehrere Polizisten verletzt Von dpa | 20.07.2023, 16:07 Uhr | Update vor 7 Min.

Nach dem Diebstahl eines lebensgroßen Stofftigers aus einem Geschäft in Braunschweig ist es zu einer Schlägerei gekommen. Insgesamt sechs Beamte wurden verletzt, eine Polizistin erhielt einen Faustschlag ins Gesicht und ist dienstunfähig, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Acht bis zehn Personen hatten das Stofftier am Mittwochabend gestohlen und waren dann von drei Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes angesprochen worden. Die jungen Männer umstellten das Sicherheitspersonal und schlugen und traten es. Es entstand eine Schlägerei und eine unübersichtliche Situation.