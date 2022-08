Schiefer Leuchtturm auf der Mole in Bremerhaven FOTO: Bodo Marks/dpa/Archivbild up-down up-down Denkmal Schiefer Turm in Bremerhaven: Kran soll Kuppel abnehmen Von dpa | 24.08.2022, 17:40 Uhr

Ein Kran soll die Kuppel des denkmalgeschützten schiefen Turms in Bremerhaven am Mittwochabend herabheben. Das teilte ein Sprecher des Hafenbetreibers Bremenports am Nachmittag mit. Demnach ist die Kuppel etwa fünf Tonnen schwer. Während des Transports sollen drei Lastgurte die Kuppel sichern.