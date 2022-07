Nach einem Blitzschlag ist in der Nacht zu Freitag eine Scheune in Hatten vollständig niedergebrannt. FOTO: Nonstopnews up-down up-down Landkreis Oldenburg Scheune in Hatten nach Blitzschlag vollständig niedergebrannt Von Eyke Swarovsky | 01.07.2022, 07:00 Uhr | Update vor 35 Min.

Durch einen Blitzschlag ist eine Scheune in Hatten (Landkreis Oldenburg) in der Nacht zu Freitag in Brand geraten und vollständig niedergebrannt.