Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Scheune im Landkreis Diepholz abgebrannt: Hoher Schaden Von dpa | 11.05.2023, 09:33 Uhr

Im Diepholzer Ortsteil Aschen (Landkreis Diepholz) ist in der Nacht zu Donnerstag eine Scheune abgebrannt. Die Ursache des Brandes sei derzeit noch völlig unbekannt, da die Löscharbeiten noch andauerten, sagte ein Sprecher der Polizei Diepholz am Donnerstagmorgen. In der 1000 Quadratmeter großen, gänzlich abgebrannten Scheune hatten sich landwirtschaftliche Geräte sowie gelagerte Möbel befunden.