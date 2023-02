Schausteller Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Feste Schausteller: Volksfeste müssen in öffentlicher Hand bleiben Von dpa | 08.02.2023, 11:22 Uhr

Die Schausteller und Marktkaufleute blicken nach der Corona-Krise optimistisch in dieses Jahr, warnen aber vor negativen Entwicklungen. „Wir wehren uns gegen eine Verteuerung der Rahmenbedingungen“, sagte Wilfried Thal, Vorsitzender des Bundesverbands Deutscher Schausteller und Marktkaufleute am Mittwoch in Hannover. Die Kommunen dürften Standgebühren nicht weiter erhöhen, dann drohten etwa Weihnachtsmärkte zu bloßen Feiermeilen zu werden. „Dann sieht man da nur noch Glühwein- und Bratwurstbuden, kein Spielzeug mehr und keinen Stand mit Gewürzen“, sagte der Wochenmarkthändler aus Hamburg.