Wetter Schauer und Gewitter zum Wochenstart in Niedersachsen Von dpa | 17.09.2023, 10:36 Uhr

Die neue Woche startet in Niedersachsen und Bremen bewölkt mit einigen Schauern und Gewittern. Am Sonntagvormittag ist es im Osten meist noch freundlich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Westlich der Weser ziehen allerdings im Laufe des Tages dichte Wolken auf, es kommt zu gewittrigen Schauern. Die Temperaturen liegen dabei bei warmen 24 bis 28 Grad, in Ostfriesland um die 22 Grad.