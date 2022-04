Regenwetter FOTO: Sebastian Kahnert Wetter Schauer in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 09.04.2022, 09:54 Uhr | Update vor 8 Min.

In den kommenden Tagen kann es in Niedersachsen und Bremen immer wieder Schauer geben. Am Samstag ist es wechselnd bewölkt mit Schauern und teils Gewittern bei Höchstwerten von etwa acht Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Im Oberharz liegen die Werte bei etwa drei Grad.