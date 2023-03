Wölfe Foto: Torsten Beuster/-/dpa/Symbolbild up-down up-down Tiere Schafsherde in Lüneburger Heide von Wolfsrudel angegriffen Von dpa | 17.03.2023, 07:52 Uhr

In der Gemeinde Suderburg (Landkreis Uelzen) ist am Donnerstagabend eine Herde Schafe von einem Rudel aus vier Wölfen angegriffen worden. In der Herde von etwa 400 Tieren seien dabei ersten Einschätzungen nach zwischen 3 und 10 Tieren gerissen und weitere schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei Lüneburg am Freitagmorgen.