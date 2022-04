ARCHIV - Schäfer Wendelin Schmücker geht in Winsen (Luhe) mit seinen Schafen über eine Wiese. Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild FOTO: Philipp Schulze Tag der Weidetiere Schäfer: Weidetiere leisten Beitrag zur Artenvielfalt Von dpa | 24.04.2022, 15:03 Uhr

Mehrere niedersächsische Schafhalter haben am „Tag der Weidetiere“ am Sonntag ihre Betriebe geöffnet. „Wir wollen zeigen, welchen Beitrag unsere Tiere zum Erhalt der Kulturlandschaft und der Artenvielfalt leisten“, sagte Wendelin Schmücker, Vorsitzender des Fördervereins der Deutschen Schafhaltung, in Winsen (Luhe). „Wo Weidetiere weiden, wachsen Blumen und Kräuter, hier finden sich viele seltene Insekten.“