Landeskriminalamt Schaden durch Wirtschaftskriminalität gestiegen Von dpa | 04.08.2023, 13:00 Uhr | Update vor 23 Min.

Der Schaden durch Wirtschaftskriminalität ist in Niedersachsen im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. 2022 war es ein Schaden in Höhe von 297 Millionen Euro - 100 Millionen mehr als ein Jahr zuvor, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Freitag auf Anfrage mitteilte. Wirtschaftskriminalität machte laut LKA im vergangenen Jahr fast die Hälfte (46,8 Prozent) des durch Kriminalität verursachten Schadens aus. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.