Göttingen Sanierung des Gänselieselbrunnens hat begonnen Von dpa | 06.03.2023, 13:46 Uhr

Am Gänselieselbrunnen in Göttingen haben die Sanierungsarbeiten begonnen. Das Wahrzeichen der Stadt wird erstmals seit 2001 generalsaniert. Am Montag reinigte ein Steinmetz unter anderem mit einem Hochdruckreiniger Teile des Brunnens vor dem Göttinger Rathaus.