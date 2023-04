Stahlindustrie Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Stahl Salzgitter verdient zum Jahresauftakt weniger Von dpa | 24.04.2023, 08:00 Uhr

Der Stahlhersteller Salzgitter ist mit weniger Gewinn ins laufende Jahr gestartet. Der Gewinn vor Steuern sei vom außergewöhnlich hohen Vorjahreswert in Höhe von 465 Millionen Euro um etwas mehr als 60 Prozent auf 183 Millionen Euro gefallen, wie das Unternehmen am Montag bei der Vorlage von Eckdaten für das erste Quartal in Salzgitter mitteilte. Experten hatten allerdings noch mit einem deutlich stärkeren Rückgang gerechnet.