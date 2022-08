ARCHIV - Eine Mitarbeiter geht bei der Salzgitter AG an aufgewickeltem Stahl vorbei. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Industrie Salzgitter mit deutlichem Gewinnsprung im ersten Halbjahr Von dpa | 11.08.2022, 10:30 Uhr

Preiserhöhungen für seine Produkte haben dem Stahlhersteller Salzgitter im zweiten Quartal in die Hände gespielt. Aufgrund von Gewinnsprüngen bei der Stahlerzeugung, der Verarbeitung des Materials und im Handel stieg der Vorsteuergewinn (EBT) um mehr als das Dreifache auf rund 970 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Salzgitter mitteilte. Der Außenumsatz erhöhte sich im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um die Hälfte auf 6,6 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieben Salzgitter 781 Millionen Euro nach 231 Millionen im Vorjahr. Der Konzern bestätigte zudem die im Juni erhöhte Prognose.