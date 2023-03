Stahlindustrie Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Stahlindustrie Salzgitter erwartet deutlich weniger Gewinn Von dpa | 27.03.2023, 07:47 Uhr

Der Stahlkonzern Salzgitter geht wegen des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes in diesem Jahr von einem deutlichen Gewinnrückgang aus. So erwartet der Konkurrent von Thyssenkrupp im laufenden Jahr ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 750 Millionen bis 850 Millionen Euro. Vor Steuern dürften 300 Millionen bis 400 Millionen Euro übrig bleiben, teilte Konzern am Montag in Salzgitter mit. Der Umsatz soll um die 13 Milliarden Euro erreichen und damit leicht wachsen.