Annett Louisan Foto: Jim Rakete/Stadt Goslar/dpa/Archivbild Auszeichnung Sängerin Annett Louisan erhält Paul-Lincke-Ring Von dpa | 11.01.2023, 19:28 Uhr

Der Paul-Lincke-Ring der Stadt Goslar geht im Jahr 2023 an die Popmusikerin Annett Louisan. Sie sei eine „glaubwürdige Persönlichkeit mit sinnlich-verspielten Texten“, teilte die Stadt Goslar am Mittwoch mit. Die undotierte Auszeichnung wird jährlich an Musiker vergeben, die sich um deutschsprachige Musik verdient gemacht haben. Ein Termin für die Verleihung steht noch nicht fest.