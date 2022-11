Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Westerwaldkreis Sägewerk brennt vollständig ab - Schaden in Millionenhöhe Von dpa | 09.11.2022, 07:36 Uhr

Beim Brand eines Sägewerks im Westerwaldkreis ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Das Feuer war Polizeiangaben zufolge am späten Dienstagabend in einer Lagerhalle in Rennerod nahe der Grenze zu Hessen ausgebrochen. Nach und nach habe der Brand sich auf weitere Gebäude auf dem Gelände ausgebreitet. Das Sägewerk sei vollständig abgebrannt. Am frühen Mittwochmorgen wurden die Löscharbeiten abgeschlossen. Die Ursache des Feuers war zu diesem Zeitpunkt noch immer unklar.