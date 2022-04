PRODUKTION - Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Brand Sachschaden von einer halben Million Euro nach Brand Von dpa | 23.04.2022, 12:53 Uhr

Bei einem Brand in Oerbke (Landkreis Heidekreis) ist ein Sachschaden in Höhe von 500.000 Euro entstanden. Das Feuer brach am Freitagabend in einem Schuppen aus und griff erst auf einen Carport und schließlich auf ein Einfamilienhaus über, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar. Zudem seien der Schuppen, der Carport und zwei Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen worden. Bewohner befanden sich nicht im Haus. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.