Amtsgericht Emden Sabotage an Museums-Feuerschiff: 46-Jähriger vor Gericht Von dpa | 07.06.2022, 02:21 Uhr

Rund ein Jahr nach der Sabotage des Emder Museums-Feuerschiffes „Amrumbank/Deutsche Bucht“ steht ein 46 Jahre alter Mann heute (9.00 Uhr) vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Sachbeschädigung und Diebstahl in einem besonders schweren Fall vor. Der Mann steht im Verdacht, Mitte Juni 2021 in das frisch sanierte Feuerschiff und Emder Wahrzeichen am Ratsdelft in der Innenstadt eingebrochen zu sein und dann mehrere Löcher in den Rumpf gebohrt zu haben.