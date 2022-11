Kernkraftwerk Emsland Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Atomenergie RWE will keine neuen Brennelemente für AKW Emsland bestellen Von dpa | 10.11.2022, 13:48 Uhr

Für das Atomkraftwerk Emsland im niedersächsischen Lingen wird der Energiekonzern RWE nach eigenen Angaben keine neuen Brennelemente bestellen. „Der Bundeskanzler hat die Entscheidung gefällt, dass wir bis Mitte April in den Streckbetrieb gehen“, sagte RWE-Finanzvorstand Michael Müller am Donnerstag in Essen. „Das werden wir dementsprechend so auch einrichten und Brennelemente werden wir deshalb auch nicht bestellen.“