Die Gruppe "Das Feuerwerk der Turnfest" tritt beim Kleinkunstfestival Kleines Fest auf. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Feste Rund 92.000 Besucher beim Kleinen Fest in Hannover Von dpa | 01.08.2022, 16:21 Uhr | Update vor 23 Min.

Rund 92.000 Gäste haben das knapp vierwöchige Kleinkunst-Fest in den Herrenhäuser Gärten in Hannover besucht. Das teilten die Veranstalter am Montag mit. Bis Sonntag konnten die Besucher im Barockgarten Kleinkunst, Akrobatik, Musik und Poesie auf 43 Bühnen verfolgen. Rund 130 Künstlerinnen und Künstler traten auf.