Warnstreik Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Rund 600 Krankenhaus-Ärzte in Niedersachsen im Warnstreik Von dpa | 09.05.2023, 14:21 Uhr

Hunderte Ärztinnen und Ärzte von kommunalen Kliniken haben für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. In Niedersachsen beteiligten sich rund 600 Mediziner an dem bundesweiten Warnstreik, wie eine Sprecherin der Gewerkschaft Marburger Bund am Dienstag sagte. Zu den befristeten Arbeitsniederlegungen aufgerufen waren Ärztinnen und Ärzte an rund 40 kommunalen Krankenhäusern - etwa in Hannover (KRH), Leer, Osnabrück und Wolfsburg.