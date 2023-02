Einsatzübung von Polizei, Feuerwehr, DRK und Johannitern Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Innere Sicherheit Rund 350 Kräfte üben lebensbedrohliche Einsatzlage Von dpa | 26.02.2023, 15:25 Uhr

Rund 350 Kräfte von Polizei, Feuerwehr sowie Hilfsorganisationen haben eine lebensbedrohliche Einsatzlage geübt. Die Kräfte sowie 70 Statistinnen und Statisten kamen am Sonntag an einem Gymnasium in Winsen/Luhe (Landkreis Harburg) zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Übung ging etwa drei Stunden.